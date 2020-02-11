В Сингапуре, несмотря на распространения коронавируса, открывается крупнейший авиасалон в Азии

Впрочем, его программа претерпела серьезные изменения.

Участие в Сингапурском авиасалоне стало для правительств, военных и руководителей международных авиакомпаний доброй традицией. Однако в этот раз шансов заключить выгодные сделки или хотя бы укрепить отношения и наметить план сотрудничества будет явно меньше.

Сигнапур уже оказался зараженным опасным коронавирусом из Китая. Инфицированных около полусотни. Несмотря на принимаемые меры безопасности, власти решили сократить количество входных билетов на авиасалон. От участия отказалась каждая десятая компания, среди них – такие гиганты американской оборонки, как Lockheed Martin.

Топ-менеджеры отечественных корпораций и компаний, в том числе «Ростеха», «Роскосмоса» и «Вертолетов России», отказались от командировок.

Выставка завершит работу 16 февраля.