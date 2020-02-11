Люблинский суд Москвы сегодня продолжит рассмотрение дела «Нового величия»

Как ожидается, будет поднят вопрос о продлении меры пресечения его фигурантам.

На протяжении нескольких месяцев суд оставлял меру пресечения фигурантам дела о создании экстремистского сообщества неизменной. Так, в СИЗО помещены Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков, а Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин находятся под домашним арестом. Однако на последнем заседании на прошлой неделе гособвинение не исключило, что будет просить отправить под стражу Павликову, если прокуратура в ходе проверки установит, что она срывает процесс. Поводом для этого стало ее отсутствие на заседании, которое адвокаты объяснили обострением гайморита. Судья при этом зачитал справку из поликлиники, согласно которой Павликова может присутствовать в суде. Она вместе с другой фигуранткой дела «Нового величия» Марией Дубовик уже содержалась под стражей в 2018 году, однако на фоне общественного резонанса и прошедшего в центре Москвы «Марша матерей» обе обвиняемые в августе того же года были отпущены под домашний арест.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем с целью силового свержения конституционного строя. Защита настаивает, что дело является провокацией информатора спецслужб Руслана Д.