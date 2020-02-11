Мосгорсуд сегодня вынесет приговор уроженцу Киргизии, которого обвиняют в убийстве полицейского в столичном метро

Защита Нурлана Муратова настаивает на отсутствии доказательств его вины.

Прокурор попросил для Нурлана Муратова 18 лет колонии строгого режима. Процесс проходил с участием присяжных, они признали вину приезжего в Москву из Киргизии, но отметили, что он заслуживает снисхождения. Коллегия посчитала доказанной версию обвинения. Согласно ей в начале осени 2018 года полицейский Андрей Райский на станции метро «Курская» остановил Муратова для проверки документов и повёл в комнату полиции. Мигрант попросился в туалет, оттуда долго не выходил, силовик пошёл за ним, там как полагает следствие у него Муратов выхватил пистолет и убил выстрелом в голову, а затем сбежал. Позже его задержали, его вину как говорят в СК подтвердили экспертизы. При этом отпечатков пальцев на оружии не обнаружили. Защита уверяет, что полицейский сам неудачно воспользовался пистолетом, произошел выстрел, пуля отрикошетила от кафельного пола и попала в голову. Заметим, обвиняемый получил российское гражданство 12 лет назад, но до сих пор плохо говорит на русском, в суде ему помогает переводчик.

Муратов почти полтора года находится в СИЗО.