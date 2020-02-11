В Петербурге задержаны участники съемок проекта Pussy Riot, в том числе Надежда Толоконникова

Полицейские пришли в фотостудию, сообщил участник Pussy Riot Петр Верзилов. По его словам, в отделении сотрудники МВД заявили, что была якобы утечка угарного газа. В воскресенье Надежда Толоконникова сообщила о срыве съемок на киностудии «Ленфильм» нового клипа Pussy Riot.