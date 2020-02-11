В Петербурге задержаны участники съемок проекта Pussy Riot, в том числе Надежда Толоконникова

Полицейские пришли в фотостудию, сообщил участник Pussy Riot Петр Верзилов. По его словам, в отделении сотрудники МВД заявили, что была якобы утечка угарного газа. В воскресенье Надежда Толоконникова сообщила о срыве съемок на киностудии «Ленфильм» нового клипа Pussy Riot.
2020-02-11T05:07:00+03:00
2020-02-11T05:27:56+03:00
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05:07, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…