Российская нефть подешевела меньше чем за месяц почти на 20%

Как пишет газета «Коммерсант», этому способствовал обвал долларовых цен на топливо на фоне падения спроса в Китае из-за коронавируса. Второй фактор — отсутствие согласованной позиции ОПЕК+ по вопросу новых ограничений по добыче. Издание отмечает, что текущие цены на нефть более чем на 9% ниже величины, заложенной в бюджете, но пока не угрожают исполнению бюджета, так как средние цены все еще выше расчетных значений.