Российская нефть подешевела меньше чем за месяц почти на 20%

Как пишет газета «Коммерсант», этому способствовал обвал долларовых цен на топливо на фоне падения спроса в Китае из-за коронавируса. Второй фактор — отсутствие согласованной позиции ОПЕК+ по вопросу новых ограничений по добыче. Издание отмечает, что текущие цены на нефть более чем на 9% ниже величины, заложенной в бюджете, но пока не угрожают исполнению бюджета, так как средние цены все еще выше расчетных значений.
2020-02-11T05:06:00+03:00
2020-02-11T05:27:32+03:00
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05:06, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…