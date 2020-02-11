Некоторые пассажиры самолета, который совершил жесткую посадку в республике Коми, не могут получить багаж

Двери заднего отсека оказались заблокированы, сообщили в администрации региона. По словам чиновников, надо дождаться окончания следственных действий, затем самолет поставят на стоянку, где багажный отсек вскроют. В воскресенье вылетевший из Москвы лайнер компании «Ютейр» при приземлении в Усинске ударился хвостовой частью о бетон. По данным СК, у самолета подломились шассе. На борту были 100 человек, никто не пострадал.
2020-02-11T04:07:00+03:00
2020-02-11T04:28:25+03:00
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04:07, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…