Некоторые пассажиры самолета, который совершил жесткую посадку в республике Коми, не могут получить багаж

Двери заднего отсека оказались заблокированы, сообщили в администрации региона. По словам чиновников, надо дождаться окончания следственных действий, затем самолет поставят на стоянку, где багажный отсек вскроют. В воскресенье вылетевший из Москвы лайнер компании «Ютейр» при приземлении в Усинске ударился хвостовой частью о бетон. По данным СК, у самолета подломились шассе. На борту были 100 человек, никто не пострадал.