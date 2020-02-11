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04:06, 11 февраля 2020

Подросток умер на уроке физкультуры в Ленинградской области

Учащемуся в Волховском колледже транспортного строительства было 16 лет, сообщается на сайте регионального СК. Ведется проверка.



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