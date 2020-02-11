Российские военные сообщили об очередной атаке на базу в Сирии

Это были беспилотники. Комплексы ПВО «Панцирь» их сбили на расстоянии шести и двух километров, передает ТАСС. Военные с базы «Хмеймим» подчеркивают, что ущерба нет.
2020-02-11T04:05:00+03:00
2020-02-11T04:26:25+03:00
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04:05, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…