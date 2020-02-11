Число жертв коронавируса в Китае превысило 1000

Около 4000 выздоровели, заразились почти 43 тысячи человек. Еще около 190 тысяч находились с ними в тесном контакте, эти люди находятся под наблюдением, сообщили власти Китая. Из-за эпидемии в стране остановлены многие предприятия. Тем временем, в Женеве сегодня пройдет форум Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом.
2020-02-11T04:05:00+03:00
2020-02-11T04:31:39+03:00
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04:05, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…