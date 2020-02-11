Число жертв коронавируса в Китае превысило 1000

Около 4000 выздоровели, заразились почти 43 тысячи человек. Еще около 190 тысяч находились с ними в тесном контакте, эти люди находятся под наблюдением, сообщили власти Китая. Из-за эпидемии в стране остановлены многие предприятия. Тем временем, в Женеве сегодня пройдет форум Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом.