Художественный критик разбила экспонат стоимостью 20 тысяч долларов

Это произошло на выставке современного искусства в столице Мексики. Авелина Леспер говорит, что задела инсталляцию случайно, когда поставила рядом с ней банку из-под газировки. Так она хотела выразить свое неодобрение. Работа художника Габриэля Рико представляла собой кусок стекла, под которым находились камень, футбольный мяч и другие случайные предметы, пишет британская газета «Гардиан». Заставят ли критика возместить ущерб, пока неизвестно.

