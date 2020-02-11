Бывший президент Боливии Эво Моралес отправился лечиться на Кубу

Нынешние власти его родной страны ранее высказывали недовольство тем, что Моралес получил убежище в Аргентине, напоминает агентство Associated Press. Эво Моралес был у власти почти 14 лет. Осенью он объявил об очередной победе на президентских выборах, но из-за массовых протестов был вынужден уйти в отставку, а затем бежал из страны.

