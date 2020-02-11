Поводом для задержания 13 участников съемки группы Pussy Riot в Петербурге стала якобы утечка угарного газа

Об этом полицейские сказали в ОВД, сообщил в «Твиттере» участник группы Петр Верзилов. По его словам, полицейские пришли в фотостудию. Среди задержанных –участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. В воскресенье она рассказала о срыве съемок на «Ленфильме» нового клипа вместе с политическими активистами.