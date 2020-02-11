В Госдуму внесен законопроект о расширении программы материнского капитала

Его авторами выступили депутаты от «Единой России». Поправки подготовлены в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию. В частности, они предусматривают продление действия программы маткапитала до конца 2026 года, а также его ежегодную индексацию. Деньги предлагается выплачивать, в том числе, семьям, в которых с 1 января текущего года появился на свет или был усыновлен первый ребенок, передает РИА. Они получат по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 617 рублей.

