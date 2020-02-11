Телеведущую Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за призыва не рожать рабов государству

Против нее могут завести уголовное дело по статье о возбуждении ненависти, которая предусматривает срок до 5 лет. На публикацию в ее «Инстаграме», которая появилась еще в декабре, пожаловался неизвестный гражданин. В уведомлении от МВД, которое опубликовало издание Super, приводятся высказывания Водонаевой о том, что в России рожают либо богачи, либо быдло и что она презирает семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка. Полиция усмотрела в них признаки возбуждения ненависти к социальным группам малоимущих. Телеведущая высказалась после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Ее публикацию обсуждали на государственном телевидении и в Госдуме.