Телеведущую Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за призыва не рожать рабов государству

Против нее могут завести уголовное дело по статье о возбуждении ненависти, которая предусматривает срок до 5 лет. На публикацию в ее «Инстаграме», которая появилась еще в декабре, пожаловался неизвестный гражданин. В уведомлении от МВД, которое опубликовало издание Super, приводятся высказывания Водонаевой о том, что в России рожают либо богачи, либо быдло и что она презирает семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка. Полиция усмотрела в них признаки возбуждения ненависти к социальным группам малоимущих. Телеведущая высказалась после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Ее публикацию обсуждали на государственном телевидении и в Госдуме.
2020-02-11T03:09:00+03:00
2020-02-11T03:09:15+03:00
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03:09, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…