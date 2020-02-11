При ракетном ударе Ирана по базе США в Ираке пострадали 109 американских военнослужащих

Новые данные сообщили накануне в Пентагоне. У всех раненых диагностированы легкие черепно-мозговые травмы. Почти 80 военных вернулись к службе, отметили в министерстве обороны США. Сразу после ракетного обстрела 8 января президент Дональд Трамп заявил, что пострадавших нет. Ответных военных действий США предпринимать не стали.
2020-02-11T02:18:00+03:00
2020-02-11T02:18:53+03:00
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02:18, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…