При ракетном ударе Ирана по базе США в Ираке пострадали 109 американских военнослужащих

Новые данные сообщили накануне в Пентагоне. У всех раненых диагностированы легкие черепно-мозговые травмы. Почти 80 военных вернулись к службе, отметили в министерстве обороны США. Сразу после ракетного обстрела 8 января президент Дональд Трамп заявил, что пострадавших нет. Ответных военных действий США предпринимать не стали.