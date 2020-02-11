Министр образования и науки призвал вузы сотрудничать с бизнесом

«Надо понимать, какие цели и задачи ставит перед собой компания, и уважительно к этому относиться», сказал Валерий Фальков. В интервью газете «Известия» он отметил, что бизнес должен увидеть реальные преимущества взаимодействия с университетами и академическими институтами, передает ТАСС.