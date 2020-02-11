США сочли опасными маневры российских спутников

В январе два аппарата приблизились к американскому разведывательному спутнику. В интервью журналу «Тайм» глава командования Космическими силами США генерал Джон Реймонд сказал, что такие действия являются тревожными, о чем Вашингтон по дипломатическим каналам уведомил Москву.
2020-02-11T02:18:00+03:00
2020-02-11T02:18:14+03:00
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02:18, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…