США сочли опасными маневры российских спутников

В январе два аппарата приблизились к американскому разведывательному спутнику. В интервью журналу «Тайм» глава командования Космическими силами США генерал Джон Реймонд сказал, что такие действия являются тревожными, о чем Вашингтон по дипломатическим каналам уведомил Москву.