Глобальный форум ВОЗ, посвященный борьбе с коронавирусом, откроется сегодня в Женеве

В нем примут участие около 400 экспертов из разных стран. Ожидается, что по итогам двухдневных обсуждений будет сформирована глобальная программа исследований. По новым данным, коронавирусом заражены в Китае более 40 тысяч человек, более 900 человек скончались, выздоровели свыше трех тысяч.
2020-02-11T02:17:00+03:00
2020-02-11T02:17:58+03:00
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02:17, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…