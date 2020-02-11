Глобальный форум ВОЗ, посвященный борьбе с коронавирусом, откроется сегодня в Женеве

В нем примут участие около 400 экспертов из разных стран. Ожидается, что по итогам двухдневных обсуждений будет сформирована глобальная программа исследований. По новым данным, коронавирусом заражены в Китае более 40 тысяч человек, более 900 человек скончались, выздоровели свыше трех тысяч.