В компании Mail.ru Group заявили, что неполадки в работе мессенджера ICQ появились из-за отключения света

Возник сбой у компании, которая снабжает электричеством дата-центр. Проблемы наблюдались не более 10 минут, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе холдинга. Мессенджер ICQ был создан израильскими старшеклассниками еще в 1996 году. В 2010 сервис был куплен фондом российского миллиардера Алишера Усманова.

