Суд в Алжире оставил в силе приговор брату бывшего президента страны

Саид Бутефлика и двое бывший руководителей спецслужб ранее были осуждены на 15 лет лишения свободы. Осенью их признали виновными в заговоре против государственной власти и нанесении ущерба авторитету армии. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика был у власти 20 лет. Из-за его решения пойти на пятый срок в стране в прошлом году начались протесты, и он ушел в отставку. Спустя месяц его брат и советник был арестован.