Верховный суд Грузии приговорил бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву к трем годам колонии

Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» признан виновным в растрате почти 17 миллионов долларов. На посту мэра грузинской столицы Угулава был с 2005 по 2013 год. Приговор он назвал политическим. Оппозиция не исключает массовых акций протеста.
2020-02-11T01:14:00+03:00
2020-02-11T01:14:26+03:00
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01:14, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…