Верховный суд Грузии приговорил бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву к трем годам колонии

Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» признан виновным в растрате почти 17 миллионов долларов. На посту мэра грузинской столицы Угулава был с 2005 по 2013 год. Приговор он назвал политическим. Оппозиция не исключает массовых акций протеста.