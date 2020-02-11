Коронавирус может задержать поставки российских ракетных комплексов С-400 Китаю

Так считает глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Он пояснил, что контракты связаны, в том числе, с обучением китайских специалистов, передает «Интерфакс». В Китае в провинции Хубэй закрыты на карантин города-миллионники. Число заразившихся новым коронавирусом превысило 40 тысяч человек, скончались более 900.

