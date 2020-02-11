Из кинотеатра «Октябрь» в Москве эвакуировали 2,5 тысячи человек по время премьеры фильма «Лед 2»

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе сети кинотеатров «КАРО», возникло небольшое задымление из-за короткого замыкания. Это произошло поздно вечером. Ожидается, что сегодня кинотеатр «Октябрь» будет работать в обычном режиме.