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01:11, 11 февраля 2020

Из кинотеатра «Октябрь» в Москве эвакуировали 2,5 тысячи человек по время премьеры фильма «Лед 2»

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе сети кинотеатров «КАРО», возникло небольшое задымление из-за короткого замыкания. Это произошло поздно вечером. Ожидается, что сегодня кинотеатр «Октябрь» будет работать в обычном режиме.



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