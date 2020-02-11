В Петербурге задержана участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще более 10 человек

Полицейские пришли в фотостудию, сообщил участник Pussy Riot Петр Верзилов. По его словам, сотрудники МВД заявили, что Толоконникова и остальные участники проекта находятся в студии якобы не имеют права и обещали дать дальнейшие разъяснения уже в отделении полиции. Происходящее Верзилов охарактеризовал в «Твиттере» как «лютый ад». В воскресенье Надежда Толоконникова сообщила о срыве съемок на киностудии «Ленфильм» нового клипа Pussy Riot.
2020-02-11T01:10:00+03:00
2020-02-11T01:10:53+03:00
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01:10, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…