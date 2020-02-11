В Петербурге задержана участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще более 10 человек

Полицейские пришли в фотостудию, сообщил участник Pussy Riot Петр Верзилов. По его словам, сотрудники МВД заявили, что Толоконникова и остальные участники проекта находятся в студии якобы не имеют права и обещали дать дальнейшие разъяснения уже в отделении полиции. Происходящее Верзилов охарактеризовал в «Твиттере» как «лютый ад». В воскресенье Надежда Толоконникова сообщила о срыве съемок на киностудии «Ленфильм» нового клипа Pussy Riot.