Потенциальная преемница Ангелы Меркель не будет выдвигаться на пост канцлера Германии

О своем решении глава Христианско-демократического союза и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила президиуму партии. Ее слова приводит газета Welt. Она также уйдет с поста лидера организации. Крамп-Карренбауэр выступает против альянса с ультраправой «Альтернативой для Германии» и «Левыми».

Associated Press связывает решение главы ХДС с прошедшими выборами в федеральной земле Тюрингия. Там АдГ неожиданно поддержала кандидата от либеральной Свободной демократической партии Томаса Кеммериха, который, впрочем, пробыл на посту премьер-министра региона один день.