Число пострадавших при ударе Ирана по американским базам в Ираке превысило 100 человек

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве США. Как уточняется, администрация вскоре официально озвучит новые цифры. В Пентагоне эту информацию комментировать не стали.

Сразу после атаки Дональд Трамп говорил, что в результате обстрела никто не погиб и не пострадал. Позже в Министерстве обороны сообщили о 50 военнослужащих с черепно-мозговыми травмами. Спустя некоторое время телекомпания CNN сообщала еще о полутора десятках пострадавших. В американском Минздраве это объясняли тем, что симптомы подобных травм проявились не сразу.