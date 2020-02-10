В Нью-Гэмпшире этим вечером и предстоящей ночью пройдут праймериз демократов и республиканцев

Праймериз — официальные выборы кандидата, которые организуют избирательные комиссии штатов. Нью-Гэмпшир, как до этого Айова, особенно важен для внутрипартийных выборов. Поскольку успех в этом штате станет важным психологическим фактором для всей кампании кандидата. К тому же победители получат больше внимания со стороны СМИ. У демократов в Айове неделю назад на неформальных собраниях и открытых голосованиях сторонников партии победил Пит Буттиджич, бывший мэр небольшого города в штате Индиана, открытый гей и самый молодой претендент на пост президента США. Ему 38 лет. Он всего на одну десятую процента обошёл 78-летнего Берни Сандерса, сенатора от штата Вермонт. При этом подсчёт голосов у демократов занял несколько дней. Опросы говорят о намерениях сторонников партии активнее всего поддержать этих двух кандидатов. Их основными соперниками считаются Элизабет Уоррен — сенатор от штата Массачусетс и Джо Байден, при этом бывший вице-президент США при Бараке Обаме на днях не исключил, что может потерпеть ещё одно поражение, как недавно в Айове, где он занял лишь 4-е место.

Праймериз сегодня проведут в Нью-гэмпшире и республиканцы, впрочем, там никаких сюрпризов не ожидается. Соперничать с президентом Трампом его конкурент, экс-губернатора штата Массачусетс Билли Уэлд, не сможет, убеждены аналитики. Выборы президента США пройдут 3 ноября.