В Таиланде сегодня, как ожидается, перед судом предстанут капитаны катеров, столкнувшихся у берега Пхукета

На борту одного из них находились 35 российских туристов, двое детей погибли.

Все случилось накануне на одном из причалов Пхукета: пока одна из лодок после стоянки на причале отплывала от берега, в нее на скорости врезался катер без пассажиров. По предварительным данным, он не справился с управлением. Жертвами трагедии стали двенадцатилетний мальчик и шестилетняя девочка из Челябинска. Они приехали в Таиланд вместе со своими бабушкой и дедушкой, которые попали в больницу с травмами. Всего с различными травмами было госпитализировано двадцать российских туристов. Почти все из них были отпущены сразу, еще одного оставили в больнице из-за рассечения головы, сказали агентству ТАСС в российском посольстве в Таиланде. А в страховой компании ERV сообщили, что все пострадавшие застрахованы на 40 тысяч долларов, поэтому их лечение будет оплачено. Министерство туризма Таиланда, в свою очередь, пообещало выплатить компенсации родственникам двух погибших детей.

Из-за трагедии с участием российских туристов в Таиланде Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта. Оно, как сообщили в ведомстве, было взято на контроль центрального аппарата.