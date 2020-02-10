В столичном кинотеатре «Октябрь» прервали премьеру фильма «Лед 2» из-за возгорания

После короткого замыкания на первом этаже зрителей эвакуировали. По уточненным данным ТАСС на улице оказались порядка 2,5 тысяч человек, среди которых было немало звезд российского шоу-бизнеса – актеров, режиссеров, телеведущих и музыкантов. Как сообщил корреспондент «Эха» с места событий, после того, как пожарные расчеты разъехались, зрителям разрешили вернуться в здание, чтобы забрать в гардеробе вещи, а затем объявили, что кинотеатр на сегодня закрыт.