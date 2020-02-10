Причиной возгорания в столичном кинотеатре «Октябрь» стало короткое замыкание

Оно произошло в одном из залов на первом этаже – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Эвакуированы 4 тысячи человек. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы» с места событий, у здания стоит несколько пожарных машин. В этом месте образовался затор, который привел к небольшой пробке по направлению из центра города.
2020-02-10T23:20:00+03:00
2020-02-10T23:21:12+03:00
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Эксклюзив Эха 23:20, 10 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…