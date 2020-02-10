Причиной возгорания в столичном кинотеатре «Октябрь» стало короткое замыкание

Оно произошло в одном из залов на первом этаже – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Эвакуированы 4 тысячи человек. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы» с места событий, у здания стоит несколько пожарных машин. В этом месте образовался затор, который привел к небольшой пробке по направлению из центра города.