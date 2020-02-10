Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в МВД из-за публикации об абортах

Об этом пишет сайт Super со ссылкой на письмо от полиции, поступившее ее директору. После скандальных публикаций в инстаграм, на Водонаеву обрушилась критика. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что телеведущая заслуживает как минимум крупного денежного наказания за свои слова.

На следующий день после публикации, в которой Водонаева критически отозвалась о предложении президента повысить размер материнского капитала, Владимир Путин назвал людей, выступающих против господдержки семей «моральными уродами».