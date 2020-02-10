СК официально прекратил дело фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова

По словам адвоката Сергея Бадамшина, его подзащитный получил соответствующее постановление спустя полтора месяца после принятого на этот счет судебного решения. Именно столько «Почта России» доставляла документ по Москве. Об этом пишет сайт «МБХ медиа».

Раджабов в конец декабря был оштрафован на 100 тысяч рублей по обвинению в том, что он бросил в сторону сотрудников полиции бутылку, которая создала у них «состояние опасности». Его освободили от наказания, учтя нахождение под стражей. Прокуратура просила отправить Раджабова в колонию на 3,5 года.