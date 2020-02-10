В кинотеатре «Октябре» центре Москвы, по некоторым данным, произошло возгорание

У здания стоят пожарные машины. Людей вывели на улицу. Причиной эвакуации, по данным ТАСС, оказалось задымление. Оно произошло во время премьерного показа фильма «Лед 2». Причины происшествия уточняются. Официальных комментариев от экстренных служб пока не последовало.