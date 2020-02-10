В кинотеатре «Октябре» центре Москвы, по некоторым данным, произошло возгорание

У здания стоят пожарные машины. Людей вывели на улицу. Причиной эвакуации, по данным ТАСС, оказалось задымление. Оно произошло во время премьерного показа фильма «Лед 2». Причины происшествия уточняются. Официальных комментариев от экстренных служб пока не последовало.
2020-02-10T22:59:00+03:00
2020-02-10T23:01:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:59, 10 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…