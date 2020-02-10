Более 80 человек приняли участие в пикетах в поддержку фигурантов дела «Сети»* у здания ФСБ на Лубянке

Активисты снова вышли в центр столицы с плакатами после того, как в Пензе суд отправил семерых обвиняемых в колонии на сроки от 6 до 18 лет. Их признали виновными в участи в террористическом сообществе.

После задержания сотрудниками ФСБ несколько фигурантов дела жаловались на пытки со стороны силовиков, которые, таким образом, выбивали признательные показания. На теле двоих задержанных правозащитники зафиксировали ожоги от ударов током, однако следствие назвало следы последствиями от укусов клопов.

* организация запрещена на территории РФ