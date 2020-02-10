Часть пассажиров «Боинга», аварийно севшего в аэропорту Усинска, до сих пор не могут получить багаж

Двери отсека в задней части лайнера оказались заблокированы в результате инцидента и достать чемоданы не представляется возможным до окончания следственных действий. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэра города сообщает «Интерфакс». Как ожидается, завтра воздушная гавань вновь начнет принимать и отправлять рейсы.

Аэропорт приостановил свою работу накануне. По данным авиакомпании «ЮТэйр», жесткая посадка самолета в республике Коми произошла из-за резкого изменения ветра. Представители организации отметили, что благодаря профессиональным действиям экипажа, лайнер удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на земле у самолета подломились задние стойки шасси из-за чего он ударился хвостовой частью.