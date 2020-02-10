Минэкономразвития запустит интернет-сервис по торгам в рамках процедуры банкротства

Об этом пишет РБК со ссылкой на замглавы ведомства Ильи Торосова. Сейчас распродажей имущества банкротов занимаются полсотни площадок. В среднем активы продаются в пять раз дешевле рыночной стоимости и в результате кредиторы получают лишь малую часть задолженности.

Как пояснили в Федеральной налоговой службе, это происходит из-за низкого спроса и небольшой конкуренции на торгах. Для потенциальных покупателей процедура слишком сложна — как купить имущество при банкротстве в основном знают лишь специалисты.