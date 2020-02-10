Британские власти вводят повышенные меры безопасности в связи с распространением нового коронавируса. Минздрав Соединенного королевства объявил инфекцию «серьёзной и непосредственной угрозой». Такое решение – пишет Guardian, — позволяет правительству в том числе принудительно помещать людей в карантин без права покидать его до решения врачей. О соответствующих мерах стало известно на фоне новостей о том, что один из восьми заболевших в Великобритании попытался уехать домой во время карантина.

По последним данным, жертвами коронавируса в Китае стали свыше 900 человек, более 40 тысяч заражены.