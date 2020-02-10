От авиаудара Ирана по военным базам США в Ираке в январе, по некоторым данным, могли пострадать свыше сотни человек

В результате иранского авиаудара по военным базам США в Ираке в начале января, по некоторым данным, могли пострадать свыше сотни человек.

Вашингтон готовится официально объявить новые данные, утверждают источники агентства Reuters среди американских официальных лиц. Когда это будет сделано, они не уточняют. Вместе с тем информацию о как минимум сотне пострадавших американских военных в Пентагоне комментировать отказались. Первоначально же президент США Дональд Трамп утверждал, что в результате удара Ирана по американским базам в Ираке не только никто не погиб, но даже не пострадал. Позднее в Пентагоне сообщили о том, что черепно-мозговые травмы были зафиксированы у 50 военнослужащих США, и не исключили, что их число может вырасти из-за того, что симптомы повреждений проявляются не сразу. А в конце января источники телеканала CNN в американском военном ведомстве говорили о 64 пострадавших.

Обстрел военных баз США в Ираке со стороны Ирана произошел в после того, как Вашингтон нанес удар по местности недалеко от аэропорта Багдада. Тогда в результате был убит командующий подразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.