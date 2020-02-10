В Москве после оглашения приговора фигурантам дела «Сети» снова начались пикеты в их поддержку

В Москве после оглашения приговора фигурантам дела запрещенной «Сети» снова начались пикеты в их поддержку. Как пишет «Новая газета», одним из организаторов акции у здания ФСБ на Лубянке стала инициативная группа МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Сегодня в Пензе суд назначил семерым фигурантам наказание в виде реальных сроков от 6 до 18 лет. По версии следствия, подсудимые собирались устроить в стране теракты, приуроченные к выборам президента и Чемпионату мира по футболу.

Дело в во многом было построено на признаниях самих обвиняемых. Сами они позже жаловались на то, что сотрудники ФСБ выбивали нужные обвинению показания с помощью пыток.

Приговоры по делу «Сети» неправомерны, защита убедительно доказала несостоятельность обвинения. Об этом корреспонденту «Эха» рассказала адвокат одного из фигурантов Оксана Маркеева. Она добавила, что защита будет использовать все возможности для обжалования приговора.