Турция призвала немедленно прекратить атаки на ее военных в сирийском Идлибе

Соответствующее заявление было сделано на переговорах с российской делегацией в Анкаре. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря президента Реджепа Эрдогана.

Сегодня, после арт-обстрела наблюдательного поста и гибели пятерых турецких военных Анкара нанесла ответный удар по позициям правительственных войск Башара Асада. Минобороны утверждает, что поразило сотню целей, в том числе уничтожило несколько танков и вертолет противника.

Какими будут российско-турецкие отношения на этом фоне, зависит от заявлений со стороны Кремля. – сказал «Эху» главный редактор МК Турции Яшар Ниязбаев. По словам Ниязбаева, в Турции ответственной за все происходящее считают Россию.

За неделю до сегодняшнего обмена ударами в результате артобстрела сирийской армией погибли 8 турецких военных. Жертвами ответных действий, по некоторым данным, стали 76 солдат.