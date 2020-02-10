Телеведущую Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за призывов «не рожать рабов государству»

Как пишет сайт «Супер» со ссылкой на адвоката, личность истца пока неизвестна. Ранее говорилось, что на Водонаеву написала заявление в Генпрокуратуру многодетная мать, которая сочла ее высказывания унижением человеческого достоинства.

Скандал разразился после того, как телеведущая в своем посте в инстаграме начала рассуждать на тему демографии и абортов. В числе прочего она написала, что «презирает семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка». В Госдуме Водонаеву предложили оштрафовать на 100 миллионов рублей. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин сказал, что она оскорбила граждан страны.