Минфин предложил перевести расчеты российской авиаотрасли в рубли

Как пишет РБК со ссылкой на источники, в том случае, когда речь идет о выплатах иностранным компаниям, ведомство допускает использование евро, но не долларов. Кроме того, предлагается перевести в российскую валюту тарифы и сборы за обслуживание в а аэропортах, в том числе для зарубежных перевозчиков.

Как говорят источники газеты «Коммерсантъ» в отрасли, идея может быть реализована, только если правительство предложит работающий механизм. В частности, отмечается, что иностранные лизингодатели на это точно не пойдут.