США намерены направить на противодействие России в следующем году как минимум 700 миллионов долларов

Об этом говорится в распространенных справочных материалах Белого дома. Администрация Дональда Трампа представила Конгрессу проект федерального бюджета. Документ предусматривает, в том числе, небольшое увеличение оборонных расходов. В том числе предлагается выделить более 3 миллиардов долларов на разработку гиперзвукового оружия.

Выступая в Вашингтоне перед губернаторами американских штатов, глава Белого дома сказал, что Россия могла создать подобное оружие, получив доступ к планам администрации предыдущего президента Барака Обамы. При этом он сказал, что США и сами обладают «супербыстрыми» ракетами.

В проекте нового бюджета Россия и Китай названы главными угрозами Соединенных Штатов.