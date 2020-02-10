Иран пригрозил снова запустить реактор в Араке, если его модернизация не ускорится

Об этом сказал вице-президент Исламской республики Али-Акбар Салехи в ходе встречи в Вене с главой организации атомной энергии Китая. При этом стороны подтвердили решимость ускорить работы и завершить проект в сжатые сроки.

Реконфигурация реактора будет проходить в рамках соглашения об иранском атоме, его переоборудуют таким образом, чтобы страна не могла производить оружейный плутоний. Изначально этой работой занимались США и КНР, однако после выхода Вашингтона из сделки в 2018 году к процессу подключилась Великобритания.