Власти Белоруссии в ближайшие дни начнут консультации с российскими компаниями о поставках нефти

Об этом сказал белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой, — его слова приводит агентство БелТА. Он отметил, что цена российской нефти для Минска сейчас примерно на 15% ниже мировой. Контракт может быть заключен на тех же условиях, однако, когда в России завершится налоговый маневр, скидка не сохранится. Крутой добавил, что альтернативой российскому сырью может стать нефть из Казахстана.

Из-за того, что в конце прошлого года Москва и Минск не смогли договориться о поставках, в начале января закачка сырья на белорусские НПЗ была на несколько дней приостановлена.