Дональд Трамп не намерен встречаться с Ким Чен Ыном до президентских выборов в США

По данным источников телеканала CNN, глава Белого дома не спешит возобновлять переговоры с северокорейским лидером, поскольку риски от них превышают потенциальные выгоды.

Кроме того, ожидается, что Пхеньян не пойдет на нормализацию отношений до тех пор, пока США не ослабят санкции, что вряд ли произойдет в ближайшее время.

Летом прошлого года лидеры двух стран договорились возобновить консультации по вопросу ядерного разоружения на полуострове, однако наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном с тех пор так и не удалось.