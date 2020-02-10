Турция потребовала от России остановить нападение сирийских войск на наблюдательные пункты в Идлибе

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию президента Реджепа Эрдогана. Сегодня турецкие военные попали под арт-обстрел правительственных войск. В результате пять человек погибли. В ходе ответного удара, как утверждает турецкое Минобороны, была убита сотня сирийских военнослужащих, уничтожены три танка и подбит один вертолет.

Ранее Эрдоган призвал своего российского коллегу, Владимира путина, оказать давление на Дамаск, чтобы сирийская армия прекратила наступление в Идлибе и отошла от турецких наблюдательных пунктов.