Российский завод Ниссан может приостановить выпуск автомобилей в марте из-за коронавируса

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании, это произойдет в том случае, если китайские заводы комплектующих не возобновят свою работу. Ранее подобным образом поступили и другие глобальные автоконцерны. В марте из-за ситуации в КНР, где распространяется вирус, может изменить производственный план и КамАЗ. Впрочем, пока окончательного решения на этот счет нет, — пояснил производитель.
2020-02-10T20:02:00+03:00
2020-02-10T20:04:52+03:00
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20:02, 10 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…