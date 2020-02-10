Российский завод Ниссан может приостановить выпуск автомобилей в марте из-за коронавируса

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании, это произойдет в том случае, если китайские заводы комплектующих не возобновят свою работу. Ранее подобным образом поступили и другие глобальные автоконцерны. В марте из-за ситуации в КНР, где распространяется вирус, может изменить производственный план и КамАЗ. Впрочем, пока окончательного решения на этот счет нет, — пояснил производитель.