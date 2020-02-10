Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» на 2,5 миллиарда рублей

Бумаги принадлежат компании Evison Holdings, которая владеет частью капитала «Восточного».

Фигурантам, в том числе основателю инвестиционного фонда Беринг Восток Майклу Калви, вменяется в вину растрата в 2 с половиной миллиарда рублей. Сегодня суд продлил их домашний арест до середины мая. Никто из подсудимых вину не признает. Калви утверждает, что расследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком и был инициирован его оппонентами – Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.