Обладателем «Олимпийского манифеста» Пьера де Кубертена, купленным почти за 9 млн долларов оказался Алишер Усманов

Обладателем «Олимпийского манифеста» Пьера де Кубертена, купленным почти за 9 миллионов долларов оказался российский бизнесмен Алишер Усманов. Имя покупателя на торгах в декабре прошлого года не сообщалось, однако сегодня стало известно, что миллиардер передал исторический документ Международному Олимпийскому комитету. Теперь он будет храниться в Олимпийском музее в Лозанне.

14-страничная рукопись была написана на обратной стороне пустых регистрационных форм Международного конгресса по физическому воспитанию в 1889 года. Спустя пять лет по инициативе Кубертена был основан МОК.